Итак: так называемое министерство обороны России (на самом деле это министерство агрессии и лжи) выпустило брифинг аж на целый час. Но рассказать решило не о потерях россиян в войне в Украине.

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Уже рашка и птиц наших боится

Напомним, на России о своих потерях сказали только один раз (неделю назад), и то со скрипом на зубах признали каких-то 500 двухсотых. Нет, признавать Россия пока ничего не желает.

В то же время продолжает продуцировать бред. Во время брифинга российские "оборонцы" подняли тему, не поверите, украинской орнитологии. Их генералитет совершенно серьезно обсуждал сезонную миграцию диких птиц.

Птиц наших они испугались.

По их словам, украинские и американские биоинженеры разработали биологическое оружие – несколько штаммов птичьего гриппа.

А потом заразили ими птиц в каком-то неизвестном Херсонском заповеднике, и отправили тех в Россию.

Россиян гриппом заражать.

Вот таким абсурдом военные России обосновывают существование американских биолабораторий в Украине.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко уже обратился в ВОЗ с просьбой выступить с официальным заявлением об отсутствии разработок биологического оружия в Украине и недопустимости пропаганды России и ее бессмысленных фейков.

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