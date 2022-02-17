В российском МИДе жалуются, что якобы не получили конструктивного ответа из Вашингтона. Свою позицию обозначили в новом документе, который уже передали американскому послу.

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Москва открыто пригрозила США

Государство-агрессор продолжает настаивать, чтобы США и их союзники дали юридические обязательства по так называемым "гарантиям безопасности". Москва хочет добиться, например, чтобы Украина никогда не получила членства в НАТО.

Если американская сторона не готова договариваться, Россия будет вынуждена реагировать, в частности – путем реализации мер военно-технического характера,

– говорится в документе.

Россия призывает НАТО отозвать "бухарестскую формулу", по которой Украина и Грузия станут членами организации. Там хотят добиться, чтобы на территории постсоветских стран, которые не входят в Альянс, не создавали военных баз.

Все эти требования государство-агрессор пытается оправдать циничными утверждениями об угрозе "силового возвращения Крыма". Более того, Москва запугивает выдумками о том, что Украина якобы втянет США и их союзников в вооруженный конфликт с Россией, если ее примут в НАТО.

Россия фактически хочет невозможного

Кроме этого, в российском МИДе заговорили и о деэскалации ситуации вокруг Украины. Впрочем, сделали это в присущем Москве стиле – делая вид, что беспокоятся за собственную безопасность.

Там дерзко требуют, чтобы:

партнеры Украины прекратили поставлять ей вооружение и забрали уже предоставленное;

Североатлантический Альянс отказался от совместных учений с Украиной;

а США вывели свои войска из Центральной и Восточной Европы и стран Балтии.

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