У російському МЗС бідкаються, що нібито не отримали конструктивної відповіді з Вашингтона. Свою позицію окреслили у новому документі, який вже передали американському послу.

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Москва відкрито пригрозила США

Держава-агресорка продовжує наполягати, аби США та їхні союзники дали юридичні зобов'язання щодо так званих "гарантій безпеки". Москва хоче домогтися, наприклад, щоб Україна ніколи не отримала членства у НАТО.

Якщо американська сторона не готова домовлятися, Росія буде змушена реагувати, зокрема – шляхом реалізації заходів військово-технічного характеру,

– мовиться у документі.

Росія закликає НАТО відкликати "бухарестську формулу", за якою Україна та Грузія стануть членами організації. Там хочуть домогтися, аби на території пострадянських країн, які не входять до Альянсу, не створювали військових баз.

Всі ці вимоги держава-агресорка намагається виправдати цинічними твердженнями про загрозу "силового повернення Криму". Ба більше, Москва залякує вигадками про те, що Україна нібито втягне США та їхніх союзників у збройний конфлікт з Росією, якщо її приймуть у НАТО.

Росія фактично хоче неможливого

Крім цього, у російського МЗС заговорили й про деескалацію ситуації навколо України. Втім, зробили це у притаманному Москві стилі – вдаючи, що турбуються за власну безпеку.

Там зухвало вимагають, щоб:

партнери України припинили постачати їй озброєння й забрали вже надане;

Північноатлантичний Альянс відмовився від спільних навчань з Україною;

а США вивели свої війська з Центральної та Східної Європи й країн Балтії.

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