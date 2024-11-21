Эксперт по авиации Константин Криволап рассказал 24 Каналу, что военная цель применения ракеты "Рубеж" не очень понятна. Он пояснил, что общий ее вес около 50 тонн, однако боевая часть – 1,2 тонны. Ракета "Кинжал", несмотря на стартовую массу 4 тонны, имеет почти такой же вес боевой комплектации.

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Проблема для Сил обороны

Константин Криволап отметил, что межконтинентальную баллистическую ракету "Рубеж" очень сложно сбивать, используя ЗРК Patriot. Все потому, что они заходят по другой траектории.

Это трехступенчатая ракета. Когда она стартует, то вылетает почти на 100 – 200 километров в космос. Там это оружие начинает набирать скорость и только у цели отбрасывает боевые части,

– сказал эксперт по авиации.

Он предположил, что во время российской атаки по Днепру на город падали обломки, а не боевые части, ведь пока неизвестно были ли взрывы. Вероятно, не все сложилось так, как планировали оккупанты.

Обратите внимание! На Западе пока не подтвердили, что Россия использовала межконтинентальную баллистическую ракету. Военные аналитики считают, что это может быть сигналом для партнеров нашего государства, связанным с применением Украиной ракет ATACMS и Storm Shadow.

Максимальная дальность ракеты "Рубеж" 6 тысяч километров, а минимальная - около 2 тысяч.

"Между Капустиным Яром, с которого якобы стартовала эта ракета, и Днепром всего – 800 километров. Не совсем понятно как можно было вложить эту ракету в такое короткое расстояние. Однако это может объяснить то количество взрывов, которое было в Днепре", – заметил Константин Криволап.

Цель Путина

Эксперт по авиации подчеркнул, что основной целью кремлевского диктатора является показать миру, что он готов идти до конца и способен делать все, что захочет. Партнерам Украины важно отреагировать на такие действия Путина, чтобы показать свою силу и решительность.

Если они проигнорируют это (удар по Днепру – 24 Канал) и будут выражать только серьезное беспокойство, то Путин будет идти дальше, используя даже ядерное оружие. Сейчас все зависит от Запада,

– подчеркнул он.

Константин Криволап добавил, что каждый запуск межконтинентальной баллистической ракеты стоит для россиян безумных денег. Говорится о более 50 миллионов долларов за 1 удар.