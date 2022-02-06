После этого в соцсетях начались настоящие политически-кулинарные баталии. Война за борщ между Украиной и Россией существует до сих пор – заявил в интервью сайту 24 канала гастродипломат Юрий Ковриженко.

Читайте О Елизавете II, школьном меню от Клопотенко и войне за борщ: интервью с гастродипломатом

Россия присваивает все самое лучшее

Русская кухня – это расстегаи и щи. Имперская, а потом уже советская власть привыкли монополизировать все лучшее из тех территорий, которые были на то время в составе (Российской империи, а затем в СССР – 24 канал),

– пояснил гастродипломат.

Он добавил, что на самом деле борщ упоминал немецкий деятель, который путешествовал по Украине еще в конце семнадцатого века. По словам Ковриженко, немец на тот момент вспомнил, что в Киеве варят более 40 видов борща.

Ковриженко отметил, что российская власть пыталась присвоить не только борщ, но и котлету по-киевски / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Это снимает все вопросы, чей же все-таки борщ. То же самое с котлетой по-киевски, которую советская власть пыталась максимально присвоить себе,

– добавил шеф-дипломат.

Интересно знать Все знают, что Евгений не умеет готовить, – гастродипломат о школьном меню от Клопотенко

Интересно знать! В 1584 году была задокументировано, вероятно – первое упоминание об украинском борще в Киеве, в дневнике немца Мартина Груневега во время его посещения Киева.

Не борщом единым

По словам гастродипломата, Россия пыталась присвоить не только украинский борщ, но и другое блюдо.

То же самое с котлетой по-киевски, которую советская власть пыталась максимально присвоить себе. В то же время есть документально подтвержденные свидетельства, что во время правления гетмана Скоропадского в 1918 году, до того как большевистская Россия захватила Украину, котлету по-киевски готовили в одном из ресторанов "Метрополь", что на Крещатике,

– рассказал он.

Упоминания об украинском борще датированы 17 веком / Фото из личного архива Юрия Ковриженко

Что нужно знать о Юрии Ковриженко

Шеф, гастродипломат и посол украинской кухни в мире, который много экспериментирует с привычными составляющими и новыми техниками.

Его молекулярный борщ удивил Красный гид "Мишлен".

В портфеле шеф-повара, кроме двойного признания Ambassadors Of Taste For The Global Gastronomy, еще много престижных наград. Среди них – Global Chef Awards (2017), а также интронизация к старейшему кулинарному ордену мира Disciples Escoffier International (2021).

Юрий Ковриженко также публично выступил против обновленного школьного меню, заявив, что его разработчик Евгений Клопотенко не умеет готовить.

Ковриженко объяснил, почему Россия претендует на украинский борщ / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Также интересно – интервью с Юрием Ковриженко в видеоформате: