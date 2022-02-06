Після цього в соцмережах розпочалися справжні політично-кулінарні баталії. Війна за борщ між Україною та Росією існує й досі – заявив в інтерв'ю сайту 24 каналу гастродипломат Юрій Ковриженко.
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Росія привласнює все найкраще
Російська кухня – це розтягаї та щі. Імперська, а потім вже радянська влада звикли монополізувати все найкраще з тих територій, які були на той час у складі (Російської імперії, а потім у СРСР – 24 канал),
– пояснив гастродипломат.
Він додав, що насправді борщ згадував німецький діяч, який подорожував Україною ще наприкінці сімнадцятого століття. За словами Ковриженка, німець на той момент згадав, що в Києві варять понад 40 видів борщу.
Ковриженко наголосив, що російська влада намагалася привласнити не тільки борщ, а й котлету по-київськи / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Це знімає всі питання, чий же все ж таки борщ. Те саме з котлетою по-київськи, яку радянська влада намагалася максимально привласнити собі,
– додав шеф-дипломат.
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Не борщем єдиним
За словами гастродипломата, Росія намагалася привласнити не лише український борщ, але й іншу страву.
Те саме з котлетою по-київськи, яку радянська влада намагалася максимально привласнити собі. Водночас є документально підтверджені свідчення, що під час правління гетьмана Скоропадського в 1918 році, до того як більшовицька Росія захопила Україну, котлету по-київськи готували в одному з ресторанів "Метрополь", що на Хрещатику,
– розповів він.
Згадки про український борщ датовані 17 століттям / Фото з особистого архіву Юрія Ковриженка
Що потрібно знати про Юрія Ковриженка
- Шеф, гастродипломат та амбасадор української кухні у світі, який чимало експериментує зі звичними складовими та новими техніками.
- Його молекулярний борщ здивував Червоний гід "Мішлен".
- У портфелі шеф-кухаря, окрім подвійного визнання Ambassadors Of Taste For The Global Gastronomy, ще багато престижних відзнак. Серед них – Global Chef Awards (2017), а також інтронізація до найстарішого кулінарного ордену світу Disciples Escoffier International (2021).
- Юрій Ковриженко також публічно виступив проти оновленого шкільного меню, заявивши, що його розробник Євген Клопотенко не вміє готувати.
Ковриженко пояснив, чому Росія претендує на український борщ / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
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