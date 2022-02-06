Після цього в соцмережах розпочалися справжні політично-кулінарні баталії. Війна за борщ між Україною та Росією існує й досі – заявив в інтерв'ю сайту 24 каналу гастродипломат Юрій Ковриженко.

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Росія привласнює все найкраще

Російська кухня – це розтягаї та щі. Імперська, а потім вже радянська влада звикли монополізувати все найкраще з тих територій, які були на той час у складі (Російської імперії, а потім у СРСР – 24 канал),

– пояснив гастродипломат.

Він додав, що насправді борщ згадував німецький діяч, який подорожував Україною ще наприкінці сімнадцятого століття. За словами Ковриженка, німець на той момент згадав, що в Києві варять понад 40 видів борщу.

Ковриженко наголосив, що російська влада намагалася привласнити не тільки борщ, а й котлету по-київськи / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Це знімає всі питання, чий же все ж таки борщ. Те саме з котлетою по-київськи, яку радянська влада намагалася максимально привласнити собі,

– додав шеф-дипломат.

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Цікаво знати! У 1584 році була задокументована, імовірно – найперша згадка про український борщ у Києві, у щоденнику німця Мартина Ґруневеґа під час його відвідин Києва.

Не борщем єдиним

За словами гастродипломата, Росія намагалася привласнити не лише український борщ, але й іншу страву.

Те саме з котлетою по-київськи, яку радянська влада намагалася максимально привласнити собі. Водночас є документально підтверджені свідчення, що під час правління гетьмана Скоропадського в 1918 році, до того як більшовицька Росія захопила Україну, котлету по-київськи готували в одному з ресторанів "Метрополь", що на Хрещатику,

– розповів він.

Згадки про український борщ датовані 17 століттям / Фото з особистого архіву Юрія Ковриженка

Що потрібно знати про Юрія Ковриженка

Шеф, гастродипломат та амбасадор української кухні у світі, який чимало експериментує зі звичними складовими та новими техніками.

Його молекулярний борщ здивував Червоний гід "Мішлен".

У портфелі шеф-кухаря, окрім подвійного визнання Ambassadors Of Taste For The Global Gastronomy, ще багато престижних відзнак. Серед них – Global Chef Awards (2017), а також інтронізація до найстарішого кулінарного ордену світу Disciples Escoffier International (2021).

Юрій Ковриженко також публічно виступив проти оновленого шкільного меню, заявивши, що його розробник Євген Клопотенко не вміє готувати.

Ковриженко пояснив, чому Росія претендує на український борщ / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Також цікаво – Інтерв'ю з Юрієм Ковриженком у відеоформаті: