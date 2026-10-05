Подробности приведены в заявлении Генпрокуратуры России в Telegram.

Что известно о деле?

Ухвала суда зафиксировало факт военных преступлений и преступлений против человечности в отношении советского народа. Российское ведомство заверило, что этот юридический прецедент, якобы, станет основой для дальнейших действий за рубежом.

В российском надзорном органе подчеркнули, что принятое решение якобы позволяет России обосновывать свои действия по защите так называемых национальных интересов на территории трех суверенных балтийских государств. В заявлении прямо упоминаются Литва, Латвия и Эстония в контексте потенциальных претензий со стороны Москвы.

Следует подчеркнуть, что подобные судебные решения в России традиционно служат инструментом кремлевской пропаганды для оправдания внешнего давления и формирования идеологической основы для агрессивных действий против соседних стран.

Официальные представители стран Балтии неоднократно подчеркивали, что попытки Москвы манипулировать историческими событиями являются прямой фальсификацией истории и оправданием советской оккупации региона.

В то же время президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной предупредил, что Россия может готовиться к агрессии не только против Украины.

При этом Москва уже ведет гибридную войну против европейских государств. Эксперт отметил, что заявления Кремля о якобы "защите русскоязычного населения" в странах Балтии могут быть сигналом о подготовке к возможному вторжению в одно из государств региона.