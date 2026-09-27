Об этом 24 Каналу рассказал президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной. По его словам, Россия уже ведет гибридную войну на территории Европы. А заявления Кремля о "защите русскоязычного населения" в Прибалтике являются прямым сигналом того, что там могут готовиться к вторжению в одну из местных стран.

В Европе уже идет война

По словам эксперта, угрозы со стороны МИД РФ во главе с Лавровым – это сознательная стратегия запугивания Запада с позиции силы. Кремль наращивает масштабы своих действий и пытается информационно атаковать европейцев, которые до сих пор живут в режиме мирного времени.

Обратите внимание! Недавно глава МИД РФ Сергей Лавров начал заявлять, что страны Европы якобы готовятся к войне с Россией. Также он утверждает, что Россия не собирается нападать на Европу. При этом перед полномасштабным вторжением там тоже уверяли, что не собираются воевать.

Фактически война уже идет на территории Европы. Россия уже неоднократно запускала дроны, проводила кибератаки и т. д.

Война уже идет на территории Европы: взрываются склады, гибнут люди, проводятся информационные операции. До масштабного кинетического столкновения осталось совсем немного. Это факт. Европа продолжает убаюкивать себя, а Путин с его окружением просто издеваются,

– подчеркнул Лисный.

Нынешние посягательства Москвы на страны Балтии требуют немедленной реакции со стороны Альянса. Пришло время применить четвертую статью Устава НАТО и созвать экстренные заседания. По мнению аналитика, Путин уже принял решение о нападении. Вопрос в том, когда и где он нанесет удар.

Риск войны России против Европы высок: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что представители датской разведки сообщили, что Россия будет наращивать гибридные атаки против стран Европы. Главная цель – заблокировать военную помощь Украине и расколоть НАТО. Хотя на данный момент риск полномасштабного вторжения минимален.