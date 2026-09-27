Таковы были заявления главы МИД России Сергея Лаврова на итоговой пресс-конференции в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как Лавров пригрозил Европе?

Лавров отметил, что Россия якобы не планирует воевать с Европой, назвав такие предположения "бредом и чепухой".

В то же время он обвинил европейские страны в подготовке к войне с Россией. По словам министра, европейские государства увеличивают расходы на производство оружия и планируют подготовиться к возможному конфликту к 2030 году.

Лавров намекнул, что подготовка стран Европы к обороне якобы может подтолкнуть Россию к нападению на НАТО.

Именно Европа готовится к войне с нами... Такая позиция может оказаться самореализующимся пророчеством, ведь они сейчас вкладывают огромные средства в производство вооружений,

– сказал чиновник.

Лавров утверждает, что накопление вооружений якобы может подтолкнуть отдельных европейских политиков к решению о нападении на Россию. В таком случае ответ Москвы, мол, будет коротким.

Вот в этом случае, если они на нас нападут, как сказал президент (Путин – 24 Канал), – дело за нами не останется. А еще однажды он сказал, что это будет совсем другая война, и она будет короткой,

– пригрозил министр.

В то же время Лавров не упомянул о том, что укрепление обороны европейских стран происходит на фоне российской агрессии и угроз со стороны Кремля. Российские военные самолеты, ракеты и ударные дроны неоднократно нарушали воздушное пространство стран НАТО.

Напомним, что Путин и российские дипломаты категорически отрицали возможность нападения на Украину накануне полномасштабной войны в феврале 2022 года.