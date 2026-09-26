С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

Что говорит Лавров о мирных переговорах?

Лавров обвинил европейские страны в попытках сорвать перспективу мирных переговоров по Украине, в которых, по его словам, заинтересованы и США.

Кроме того, министр заявил, что западные страны якобы помогают Украине нацеливать дроны на гражданскую инфраструктуру России.

Отдельно он утверждал, что все раунды переговоров по Украине прекращала не Россия, а те, кто сейчас обвиняет Москву в нежелании вести переговоры.

Также, по словам Лаврова, Россия считает договоренности, которых якобы удалось достичь во время встречи в Анкоридже, действующими и готова к ним вернуться.

Обратите внимание! В Вашингтоне уже поясняли, что никаких договоренностей между Путиным и Трампом на саммите в Анкоридже не было. Со стороны россиян было предложение, чтобы Украина вывела свои войска из Донбасса. Но Киев его отклонил.

Комментируя новые заявления Лаврова, руководитель ЦПД Андрей Коваленко напомнил, что ранее сам Путин признал, что в Анкоридже никаких договоренностей не было.

Во время брифинга Лавров заявил, что Россия считает Украину частью общего с ней геополитического, геоэкономического и культурного пространства.

Министр сравнил ситуацию вокруг Украины с вопросом о Гренландии, заявив, что США заинтересованы в получении контроля над островом.

По словам Лаврова, он поинтересовался у генсека, почему ООН в случае с Гренландией подчеркивает территориальную целостность Дании и право гренландцев на самоопределение, но, по его мнению, не применяет те же принципы к Украине.

Ранее министр назвал одной из целей так называемой "сво" обеспечение безопасности России и защиту прав русскоязычного населения в Украине.

Напомним, что Россия по-прежнему стремится достичь целей "СВО", чтобы устранить угрозу со стороны Украины.