Такие выводы следует из выступления главы МИД России Сергея Лаврова на Генеральной Ассамблее ООН.

Что сказал Лавров в ООН?

Лавров заявил, что Россия якобы устранит все угрозы своей безопасности со стороны Украины по итогам так называемой "СВО". По его словам, после этого должна быть восстановлена мирная жизнь.

Цель СВО будет достигнута. Угрозы безопасности России устранены. Мирная жизнь восстановлена,

– сказал чиновник.

Отдельно российский министр обвинил Европу в срыве перспектив мирных переговоров по Украине.

Перед выступлением Лавров встретился с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем. Это был первый публичный разговор глав МИД двух стран, начиная с 2022 года.

По словам пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой, инициатором беседы выступила немецкая сторона.

Встреча министров длилась всего 22 минуты. Отмечается, что Лавров обсудил с Вадефулем двусторонние отношения и ситуацию вокруг Украины.

Ранее стало известно о других циничных заявлениях Лаврова в ООН. В частности, он сказал, что Россия якобы готова к переговорам ради "устойчивого и справедливого мира" в Украине, но не согласна приостанавливать боевые действия на время переговоров.

По словам министра, Москва считает одной из целей так называемой "сво" обеспечение собственной безопасности и защиту прав русскоязычного населения в Украине.

Лавров обвинил Киев в якобы ограничении использования русского языка и деятельности Украинской православной церкви.