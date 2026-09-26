Такі висновки випливають із виступу глави МЗС Росії Сергія Лаврова на Генасамблеї ООН.

Що сказав Лавров в ООН?

Лавров заявив, що Росія нібито усуне всі загрози своїй безпеці з боку України за підсумками так званої "СВО". За його словами, після цього має бути відновлене мирне життя.

Мета СВО буде досягнуто. Загрози безпеки Росії усунуті. Мирне життя відновлено,

– сказав чиновник.

Окремо російський міністр звинуватив Європу у зриві переспективи мирних переговорів щодо України.

Перед виступом Лавров зустрівся із главою МЗС Німеччини Йоханном Вадефулем. Це була перша публічна розмова глав МЗС двох країн, починаючи з 2022 року.

За словами речниці російського МЗС Марії Захарової, розмову ініціювала німецька сторона.

Зустріч міністрів тривала всього 22 хвилини. Зазначається, що Лавров обговорив з Вадефулем двосторонні відносини та ситуацію навколо України.

Раніше стало відомо про інші цинічні заяви Лаврова в ООН. Зокрема, він сказав, що Росія нібито готова до переговорів заради "сталого і справедливого миру" в Україні, але не погоджується призупиняти бойові дії на час переговорів.

За словами міністра, Москва вважає однією з цілей так званої "сво" забезпечення власної безпеки та захист прав російськомовних людей в Україні.

Лавров звинуватив Київ у нібито обмеженні використання російської мови та діяльності Української православної церкви.