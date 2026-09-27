Такими були заяви глави МЗС Росії Сергія Лаврова на підсумковій пресконференції на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Як Лавров пригрозив Європі?

Лавров зазначив, що Росія нібито не планує воювати з Європою, назвавши такі припущення "маренням і нісенітницею".

Водночас він звинуватив європейські країни в підготовці до війни з Росією. За словами міністра, європейські держави збільшують витрати на виробництво зброї та планують підготуватися до можливого конфлікту до 2030 року.

Лавров натякнув, що підготовка країн Європи до оборони нібито може спонукати Росію до нападу на НАТО.

Саме Європа готується до війни з нами... Це може виявитися як самосправджуване пророцтво, така позиція, бо вони ж зараз вкладають величезні гроші у виробництво озброєнь,

– сказав чиновник.

Лавров стверджує, що накопичення озброєння начебто може підштовхнути окремих європейських політиків до рішення про напад на Росію. У такому разі відповідь Москви, мовляв, буде короткою.

Ось у цьому разі, якщо вони на нас нападуть, як сказав президент (Путін – 24 Канал), – діло за нами не стане. А ще одного разу він сказав, що це буде зовсім інша війна, і вона буде короткою,

– пригрозив міністр.

Водночас Лавров не згадав про те, що посилення оборони європейських країн відбувається на тлі російської агресії та погроз з боку Кремля. Російські військові літаки, ракети та ударні дрони неодноразово порушували повітряний простір країн НАТО.

Нагадаємо, що Путін та російські дипломати категорично заперечували можливість нападу на Україну напередодні повномасштабної війни у лютому 2022 року.