Про це 24 Каналу розповів президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний. За його словами, Росія вже веде гібридну війну на території Європи. А заяви Кремля про "захист російськомовного населення" у Балтії є прямим сигналом, що там можуть готуватися до вторгнення в одну з тамтешніх країн.

У Європі вже йде війна

За словами експерта, погрози з боку МЗС РФ на чолі з Лавровим – це свідома стратегія залякування Заходу через позицію сили. Кремль масштабує свої дії та намагається інформаційно атакувати європейців, які досі живуть у режимі мирного часу.

Зверніть увагу! Нещодавно глава МЗС РФ Сергій Лавров почав розповідати, що країни Європи буцімто готуються до війни з Росією. Також він переконує, що Росія не збирається нападати на Європу. При цьому перед повномасштабним вторгненням там також переконували, що не збираються воювати.

Фактично війна вже триває на території Європи. Росія вже неодноразово запускала дрони, проводила кібератаки тощо.

Війна вже йде на території Європи: зриваються склади, вбиваються люди, проводяться інформаційні операції. До кінетичного масштабного зіткнення залишилося зовсім трохи. Це факт. Європа продовжує заколисувати сама себе, а Путін з його оточенням просто знущаються,

– наголосив Лісний.

Нинішні зазіхання Москви на країни Балтії вимагають негайної реакції від Альянсу. Настав час застосовувати четверту статтю Статуту НАТО та скликати екстрені засідання. На думку аналітика, Путін вже ухвалив рішення щодо нападу. Питання в часі та місці, куди він вдарить.

Ризик війни Росії проти Європи є високим: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, представники данської розвідки повідомили, що Росія нарощуватиме гібридні атаки проти країн Європи. Головна мета – блокувати військову допомогу для України та розколоти НАТО. Хоча наразі ризик повномасштабного вторгнення є мінімальним.