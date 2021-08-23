В России решили внести украинские и литовские религиозные организации в список "нежелательных" на территории страны.
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Нежелательные в России религиозные организации из Украины:
- Духовное управление евангельских христиан Украинской Христианской Церкви "Новое Поколение";
- Духовное учебное заведение Международный Библейский колледж "Новое поколение".
Религиозные организации из Латвии в списке нежелательных:
- международное христианское движение "Новое поколение";
- Евангельская христианская церковь "Новое поколение".
В генпрокуратуре объяснили свое решение тем, что деятельность этих религиозных организаций якобы "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".
Список "нежелательных": какие предусмотрены ограничения
- Внесение в список "нежелательных" предусматривает запрет на создание на территории России новых структурных подразделений организации, а также прекращение деятельности ранее созданных структур.
- За нарушение запрета предусмотрена административная и уголовная ответственность.