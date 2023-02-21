На мероприятии заметили находящегося под санкциями США и Британии министра торговли и промышленности России Дениса Мантурова.

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Россия продает оружие вопреки санкциям

Официальные представители Эмиратов не признали присутствия Мантурова. В свою очередь, Государственный департамент США не ответил на запрос журналистов с просьбой прокомментировать присутствие России на выставке вооружения в стране, в которой находятся американские военные.

По данным AP, с экрана на выставке российские представители рассказывали о мощности российских зенитно-ракетных систем, похожих на те, которые сейчас используются для ударов по городам в Украине. Продавцы демонстрировали в ОАЭ также автоматы Калашникова.

У палатки "Вертолеты России" показали несколько гражданских самолетов.

Возле российской палатки разместили турецкий беспилотник Bayraktar. А через несколько минут ходьбы – модель американской противотанковой ракеты Javelin. Оба используются в Украине. Армия США также показала батарею ракет Patriot на выставке.

Журналисты также отмечают, что российские деньги, несмотря на санкции, продолжают поступать на рынок недвижимости Дубая. Ежедневные авиарейсы между Эмиратами и Москвой продолжаются, что способствует бегству от мобилизации и поездкам российской элиты.

Министерство финансов США ранее выразило обеспокоенность по количеству российских наличных денег, поступающих в страну Аравийского полуострова.

Что не так с выставкой

Выставка IDEX (The International Defence Exhibition) – одна из наиболее представительных международных выставок вооружений проводится раз в два года.

IDEX по-прежнему отличалась тем, что принимала лиц и компании, которые на Западе считаются проблемными. Бывшего лидера Судана, обвиняемого в военных преступлениях, Омара аль-Башира видели на этой выставке в 2017 году, лидера Чечни Рамзана Кадырова – в 2019 и 2021 годах. Событие этого года привлекло внимание ливийца Халифы Хафтара, командующего самопровозглашенной "Ливийской национальной армией", против которой продолжается судебный процесс в США по обвинениям в организации неизбирательных нападений на мирных жителей, пытках и убийствах политических оппонентов.