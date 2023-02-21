На заході помітили міністра торгівлі і промисловості Росії Дениса Мантурова, який перебуває під санкціями США і Британії.

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Росія продає зброю всупереч санкціям

Офіційні представники Еміратів не визнали присутності Мантурова. Своєю чергою Державний департамент США не відповів на запит журналістів з проханням прокоментувати присутність Росії на виставці озброєння у країні, в якій перебувають американські військові.

За даними AP, з екрана на виставці російські представники розповідали про потужність російських зенітно-ракетних систем, подібних до тих, які зараз використовуються для ударів по містах в Україні. Продавці демонстрували в ОАЕ також автомати Калашникова.

Біля намету "Вертольоти Росії" показали кілька цивільних літаків.

Натомість біля російського намету розмістили турецький безпілотник Bayraktar. А за декілька хвилин ходьби – модель американської протитанкової ракети Javelin. Обидва застосовуються в Україні. Армія США також показала батарею ракет Patriot на виставці.

Журналісти також наголошують, що російські гроші, попри санкції, продовжують надходити на ринок нерухомості Дубая. Щоденні авіарейси між Еміратами та Москвою продовжуються, що сприяє втечі від мобілізації та поїздкам російської еліти.

Міністерство фінансів США раніше висловило стурбованість щодо кількості російських готівки, що надходять до країни Аравійського півострова.

Що не так з виставкою

Виставка IDEX (The International Defence Exhibition) – одна з найбільш представницьких міжнародних виставок озброєнь проводиться раз на два роки.

IDEX і раніше відзначалася тим, що приймала осіб і компанії, які на Заході вважаються проблемними. Колишнього лідера Судану, якого звинувачували у воєнних злочинах, Омара аль-Башира бачили на цій виставці у 2017 році, лідера Чечні Рамзана Кадирова – у 2019 і 2021 роках. Цьогорічна подія привернула увагу лівійця Халіфи Хафтара, командувача самопроголошеної "Лівійської національної армії", проти якої триває судовий процес у США за звинуваченнями в організації невибіркових нападів на мирних жителів, тортурах і вбивствах політичних опонентів.