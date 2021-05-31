Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на собственные источники, близкие к оперативному штабу России по борьбе с коронавирусом.

Важно "Все включено" в Турции: какие будут изменения в системе после пандемии

Проинформированный источник заявил, что решение о продлении ограничения авиасообщения с Турцией российские власти примут в скором времени.

Заметим, что действующее ограничение вступило в силу еще с 15 апреля. Именно тогда Россия остановила регулярные и чартерные авиарейсы в Турцию. Это объяснили ситуацией с коронавирусом. Количество рейсов сокращено до 2 в неделю на взаимной основе. Их выполняют "Аэрофлот" и Turkish Airlines.

Обратите внимание! 16 мая власти Турции решили отменить некоторые карантинные ограничения. Однако комендантский час в стране все же продолжит действовать. Также останутся закрытыми для посетителей спортзалы, кинотеатры и рестораны.

Преимущества и недостатки такого решения