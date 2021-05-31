Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на власні джерела, близькі до оперативного штабу Росії по боротьбі з коронавірусом.

Важливо "Все включено" у Туреччині: які будуть зміни у системі після пандемії

Проінформоване джерело заявило, що рішення про продовження обмеження авіасполучення з Туреччиною російська влада ухвалить незабаром.

Зауважимо, що чинне обмеження діє ще з 15 квітня. Саме тоді Росія зупинила регулярні та чартерні авіарейси до Туреччини. Це пояснили ситуацією з коронавірусом. Кількість рейсів скорочено до 2 на тиждень на взаємній основі. Їх виконують "Аерофлот" і Turkish Airlines.

Зверніть увагу! 16 травня влада Туреччини вирішила скасувати деякі карантинні обмеження. Проте комендантська година в країні таки продовжить діяти. Також залишиться закритими для відвідувачів спортзали, кінотеатри та ресторани.

Переваги та недоліки такого рішення