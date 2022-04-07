Согласно информации, оккупанты осуществляют перегруппировку войск с целью завершения формирования наступательной группировки.

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Кроме того, отметили, что они еще и осуществляют мероприятия по наращиванию авиационной составляющей и системам управления, продолжают вести разведку.

Основные усилия противник сосредоточивает на захвате города Мариуполь, ведении наступления в районе города Изюм и попытках прорвать оборону на Донецком направлении.

– сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"На Южнобугском направлении противник пытается не допустить дальнейшего продвижения подразделений Вооруженных Сил Украины и улучшить тактическое положение своих подразделений в некоторых районах", – добавили в Генштабе.

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