Такое мнение высказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время брифинга, передает 24 канал.

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По ее словам, РФ собиралась быстро захватить Украину, но путинский блицкриг провалился.

Вместе с тем, Россия не оставляет свои планы продолжить эту войну за всю территорию Украины. На сегодня РФ пытается остановиться на меньших целях, чтобы показать хоть какой-то результат,

– говорит Маляр.

Но заместитель министра обороны подчеркнула, что на самом деле РФ использует любой момент, чтобы перегруппировать войска и продолжить наступление. В частности, на сегодня усиливается разведка РФ.

"Россия меняет свои планы – если в первые дни войны РФ точно знала, куда двигаться и с какой целью, то сегодня они вынуждены корректировать свои планы в краткосрочной перспективе", – говорит она

Анна Маляр заверила, что сейчас цель России в краткосрочной перспективе – это географические границы Донецкой и Луганской областей. "На сегодня в опасности весь Восток Украины, потому что это следующая цель оккупантов", – пояснила она. Также идут тяжелые бои за Мариуполь, потому что это принципиально важная точка для России.

Но в конечном итоге Россия не оставляет планы захватить всю территорию Украины. И о таких планах свидетельствуют немало фактов. Например, Россия укрепляет те войска, которые выводит из Украины, пополняет личный состав и восстанавливает технику, чтобы накопить вдоль государственной границы, очевидно, планируя ее использовать,

– добавила Маляр.

К слову, военный эксперт Виктор Ягун считает, что Россия готовится ко второй фазе наступления на Украину. По его словам, россияне однозначно попытаются взять реванш, особенно перед 9 мая. Однако, главная проблема в наличии живой силы.

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