Таку думку висловила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час брифінгу, передає 24 канал.

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За її словами, РФ збиралася швидко захопити Україну, але путінський бліцкриг провалився.

Разом з тим, Росія не залишає свої плани продовжити цю війну за всю територію України. На сьогодні РФ намагається зупинитися на менших цілях, аби показати хоч якийсь результат,

– каже Маляр.

Але заступниця міністра оборони наголосила, що насправді РФ використовує будь-який момент, щоб перегрупувати війська та продовжити наступ. Зокрема, на сьогодні посилюється розвідка РФ.

"Росія змінює свої плани – якщо в перші дні війни РФ точно знала, куди рухатися і з якою метою, то сьогодні вони змушені коригувати свої плани у короткостроковій перспективі", – каже вона

Ганна Маляр запевнила, що наразі мета Росії в короткостроковій перспективі – це географічні кордони Донецької та Луганської областей. "На сьогодні у небезпеці весь Схід України, бо це наступна ціль окупантів", – пояснила вона. Також точаться важкі бої за Маріуполь, бо це принципово важлива точка для Росії.

Але в кінцевому підсумку Росія не полишає плани захопити всю територію України. І про такі плани свідчать чимало фактів. Наприклад, Росія укріплює ті війська, які виводить з України, поповнює особовий склад та відновлює техніку, щоб накопичити вздовж державного кордону, очевидно, плануючи її використати, – додала Маляр.

До слова, військовий експерт Віктор Ягун вважає, що Росія готується до другої фази наступу на Україну. За його словами, росіяни однозначно спробують взяти реванш, особливо перед 9 травня. Однак, головна проблема у наявності живої сили.

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