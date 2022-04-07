Однак в окупантів зараз є величезні проблеми. Про це в ефірі 24 каналу сказав військовий експерт Віктор Ягун.

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За його словами, ці проблеми не лише з технікою. Хоча розвідка повідомляє, що бронетехніки і загалом можливостей у росіян зараз обмаль. Вони вже знімають частину техніки зі своїх запасів.

"Це фактично техніка, яку не можуть використати одразу. 30 – 40%, а подекуди й більше – просто непридатне до використання. Їм треба це терміново відновлювати і на це потрібен час", – сказав експерт.

Коли буде друга фаза наступу

Однак головна проблема у наявності живої сили. Наприклад, літаки може й є, але льотчиків нормальних немає, оскільки Україна досить потужно прорідила їхні лави.

Тож коли саме відбудеться друга фаза наступу – важко сказати. Найімовірніше, не раніше, ніж за тиждень. Тому що у них є величезні проблеми,

– наголосив Ягун.

Тим паче морально-психологічна ситуація зараз в бойових частинах Росії, які вже були на території України, дуже плачевна. Вони банально можуть їх не скомплектувати.

"Ситуація затягується, вони мусять підтягнути резерви. Але те, що росіяни спробують взяти реванш, особливо перед 9 травня, це однозначно", – додав фахівець.

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