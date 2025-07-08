Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Что происходило на фронте в течение суток

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за 7 июля произошло 8 атак.

за 7 июля произошло 8 атак. На Южно-Слобожанском направлении враг 16 раз пытался прорвать позиции ВСУ в районах Волчанска, Зеленого, Амбарного, Красного Первого, Каменки и в сторону Кутьковки.

Что происходит на новом плацдарме: смотрите на карте

На Купянском направлении враг совершил 2 попытки наступления в районе Голубовки и Загрызово.

враг совершил 2 попытки наступления в районе Голубовки и Загрызово. На Лиманском направлении отбили 27 штурмов в районах населенных пунктов Новый Мир, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское и в Серебрянском лесу, а также в сторону Серебрянки, Ольговки и Григорьевки. Еще шесть боестолкновений по состоянию на вечер продолжались.

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На Северском направлении враг 3 раза атаковал в районах Григорьевки и Выемки.

враг 3 раза атаковал в районах Григорьевки и Выемки. На Краматорском направлении враг в течение суток 5 раз атаковал в сторону Николаевки, Маркового, Предтечиного и Белой Горы.

враг в течение суток 5 раз атаковал в сторону Николаевки, Маркового, Предтечиного и Белой Горы. На Торецком направлении произошло три боестолкновения. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районе Дилиевки.

произошло три боестолкновения. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районе Дилиевки. На Покровском направлении с начала суток противник 46 раз атаковал в районах населенных пунктов Попов Яр, Разино, Миролюбовка, Новоэкономичное, Лысовка, Шевченко, Новоукраинка, Зверево, Удачное, Новосергиевка, Котляровка, Ореховое и Алексеевка.

На этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 209 оккупантов, из которых 78 – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили автомобиль, десять мотоциклов, два квадроцикла, две артиллерийские системы, 19 БпЛА, станцию визуального наблюдения "Муром-М", два терминала спутниковой связи и три антенны управления БпЛА. Кроме того, поражены два автомобиля, мотоцикл и четыре артиллерийские системы,

– сообщили в Генштабе.

На Новопавловском направлении Силы обороны 17 атак захватчиков в районах населенных пунктов Поддубное, Федоровка, Воскресенка, Ялта, Шевченко, Новоселка, Свободное Поле и Новополье. Пять боестолкновений еще продолжались.

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