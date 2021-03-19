18 марта ракетный корвет военно-морского флота России "Стойкий" зашел в порт Судана в Красном море. А вместе с ним приплыл танкер "Кола".

Именно в Порт-Судане на Красном море Россия планирует создать так называемый "пункт материально-технического обеспечения" российского флота. А проще говоря – военную базу.

Напомним В декабре в Судане люди в военной форме напали на консульство Украины

Россия разворачивает военную базу в Судане

"Стойкий" (это новый ракетный корвет, спущенный на воду в 2012) и "Кола" принадлежат к Балтийскому флоту России. В море из пункта постоянного базирования в Балтийске они вышли 16 декабря – "для выполнения плановых заданий дальнего похода".

По дороге российские корабли приняли участие в совместных учениях с армией Ирана в Оманском заливе и северо-западной части Индийского океана. А потом немного постояли в Омане, где пополняли запасы.

В конце концов, 18 марта корабли прибыли в Судан, где и пополнили российский военный контингент на новой военной базе. Ее строят там по распоряжению Владимира Путина от ноября 2020.

В Порт-Судан в конце февраля уже прибыл корабль из России – фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" . В общем военных бортов там должно быть 4, и при них – 300 российских военных.

Зачем России морская военная база за границей