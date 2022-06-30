Информации о пострадавших в результате обстрела пока не было. Об этом рассказали в оперативном командовании "Юг" по состоянию на 14:00 30 июня.

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Оккупанты уничтожили 70 тонн украинского зерна

В ОК "Юг" сообщили, что на рассвете 30 июня российские оккупанты стреляли из реактивной системы залпового огня "Смерч" по городу Зеленодольск Днепропетровской области, нанесли ракетный удар по селу Великая Костромка, а также из тяжелой ствольной артиллерии обстреляли другие территории.

Сгорел склад с 70 тоннами зерна, разрушены сельскохозяйственные постройки, сельский клуб, несколько жилых домов местных жителей. Информация о пострадавших не поступала,

– прокомментировали циничный удар оккупантов в оперативном командовании.

Актуальная ситуация на остальных территориях Юга Украины

По актуальным сводкам ОК "Юг", враг продолжает вести боевые действия, обустраивает позиции по дополнительным рубежам обороны и наносит ракетные удары по разным регионам Украины.

Пытаясь уменьшить интенсивность ракетных и артиллерийских ударов наших защитников и защитниц по острову Змеиный, в ночь на 30 июня, перед тем, как оккупанты из него наспех сбежали, враг дважды атаковал побережье Черного моря на юге Одесской области.

Для этого оккупанты применили истребители Су-35, выпустившие три ракеты Х-31Д. Потери и разрушения не зафиксированы, впрочем, в ОК "Юг" в очередной раз отметили опасность пляжного отдыха в регионе.

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Тем временем в Николаевской области оккупанты ночью и утром обстреляли Широковскую общину – разрушили один жилой дом, еще два – повредили. Пострадавших, к счастью, нет. Вместе с тем днем враг стрелял по Корабельному району Николаева из "Смерчей" запрещенными кассетными боеприпасами. Существенных разрушений не зафиксировано, впрочем, снаряды разбросаны на большой площади и до сих пор опасны.

В Херсонской области ситуация и дальше напряженная – в большинстве сел Бериславского и Каховского районов, а также в районе Снигиревки, уничтожен или поврежден каждый второй дом, разбита дорога, разрушены мосты, заминированы участки реки Ингулец.

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