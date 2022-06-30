Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он также отметил, что мог бы совершать прикрытие эскадры, если бы враг все же отважился высаживать десант.

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"Надеюсь, что Генштаб понимает все риски вокруг Змеиного, ведь все же остров "простреливается", и не будет располагать там наших военных, по крайней мере, пока", – добавил Жданов.

Очевидно, русские тоже понимали, что мы можем уничтожить их гарнизон на Змеином, но они не считаются с потерями,

– отмечает Жданов.

По словам военного эксперта, пока мы не обеспечим уход российских кораблей на безопасное расстояние, нам тоже не стоит размещать там свои войска.

Жданов объяснил, почему Змеиный важен для Украины: смотрите видео

В Одессе начали действовать запреты на ферверки и петарды

В Одессе и Одесской области запретили фейерверки – как продажу, так и использование. Также запретили движение громкого транспорта.

В Одессе и в Одесской области запретили движение транспортных средств, использующих в своей конструкции систему выпуска отработавших газов без шумопоглотителя или систему "прямоток" и конструктивные особенности системы выпуска газов, продуцирующих чрезмерный уровень шума.

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Этим же распоряжением запретили использование транспортных средств, которые используются в несанкционированных авто/мото соревнованиях и водители которых осуществляют опасное управление.

Запрет действует до отмены военного положения или выдачи отдельного распоряжения.

Напомним, ночью 3 июня "шутники" запустили в Приморском районе Одессы салюты во время воздушной тревоги. Именно в этот момент враг выпустил из акватории Черного моря крылатые ракеты. Громкие звуки салюта, похожие на взрывы, испугали жителей города. Салюты запускали возле здания СБУ, поэтому правоохранители быстро задержали хулиганов.