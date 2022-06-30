Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він також зазначив, що Зміїний міг би здійснювати прикриття ескадри, якби ворог все ж наважився висаджувати десант.

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"Сподіваюся, що Генштаб розуміє всі ризики довкола Зміїного, адже острів "прострілюється" і не розташовуватиме там наших військових, принаймні поки що," – зазначив Жданов.

Вочевидь, росіяни теж розуміли, що ми можемо знищити їх гарнізон на Зміїному, але ж вони не рахуються із втратами,

– розповів військовий експерт.

За його словами, поки ми не забезпечимо відхід російських кораблів на безпечну відстань, нам теж не варто розташовувати там свої війська.

Жданов пояснив, чому Зміїний важливий для України: дивіться відео

В Одесі почали діяти заборони на феєрверки та петарди

В Одесі та Одеській області заборонили феєрверки – як продаж, як і використання. Також заборонили рух гучного транспорту.

В Одесі та на Одещині заборонили рух транспортних засобів, які використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів без шумопоглинача або систему "прямотік" та конструктивнi особливості системи випуску газiв, які продукують надмірний рівень шуму.

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Цим же розпорядженням заборонили використання транспортних засобів, які використовують в несанкціонованих авто/мото змаганнях й водії яких здійснюють небезпечне керування.

Заборона діє до скасування воєнного стану або до видачі окремого розпорядження.

Нагадаємо, вночі 3 червня "жартівники" запустили в Приморському районі Одеси салюти під час повітряної тривоги. Саме в цей момент ворог випустив з акваторії Чорного моря крилаті ракети. Гучні звуки салюту, схожі на вибухи, налякали мешканців міста. Салюти запускали біля будівлі СБУ, тож правоохоронці швидко затримали хуліганів.