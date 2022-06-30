В ефірі 24 каналу громадський діяч та військовослужбовець ЗСУ Євген Карась розповів, з якими складнощами російські окупанти доставляли техніку на Зміїний.

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Він пригадав, що дізнався інформацію, як кранівники боялися завантажувати на човни таку зброю, як "Тор" та "Панцир" – зенітно-ракетні комплекси. Адже могла прилетіти українська ракета по Севастополю, а в Росії погана система надання статусу бойових дій, – їм його тоді могли б не дати.

Якийсь генерал взяв це під свій особистий контроль та знайшов кранівника. Цей кран вони на мотузках завантажили на баркаси. Воно ледь не перевернулося. Кранівник вже хотів втекти, але його тримав генерал,

– розповів Євген Карась.

Він додав, що усе якось вдалось зачепити мотузками, проте воно хиталося й ледь не переверталося. Тоді особистими зусиллями якогось генерала знайшли іншого кранівника, який погодився плисти.

"Цьому генералу навіть дали нагороду за те, що цей кранівник приплив на Зміїний", – акцентував Євген Карась.

За його словами, завдяки всім цим діями вони змогли притягнути на острів тільки один "Панцир".

"Я це вчора прочитав й подумав: "Якщо в них так відбувається забезпечення Зміїного, а у нас вже стільки ракет, то так вони довго його не втримають" А сьогодні прокидаюся, а Зміїний наш", – підсумував Євген Карась.

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