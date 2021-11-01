Об этом сообщил спикер главы государства-агрессора Дмитрий Песков.
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О проводимых секретных встречах сообщили американские СМИ
Ранее появилась информация в издании The New York Times, что Россия и США проводят секретные встречи, а главной тематикой была именно кибербезопасность. Песков подтвердил, что это – правда.
Мы говорили, что в продолжении духа Женевы уже состоялась целая серия российско-американских консультаций по тематике кибербезопасности.
– отреагировал Песков.
Рупор Путина подчеркнул, что контакты осуществляются в закрытом режиме. Якобы это не та сфера, где нужна излишняя публичность.
Вопрос кибербезопасности был одной из тем переговоров Путина и Байдена
Отметим, что именно вопросы кибербезопасности стали одной из тем встречи Байдена и Путина в Женеве 16 июня. Еще в конце августа в Вашингтоне в очередной раз выразили надежду, что российское правительство привлечет к ответственности российских хакеров за их атаки на США. Якобы это пообещал Путин в Женеве.
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По мнению главы Белого дома, кибербезопасность – это глобальная проблема, с которой должны бороться страны "Большой семерки". К ответственности нужно привлекать целые страны, которые скрывают хакеров.