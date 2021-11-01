Про це повідомив речник глави держави-агресорки Дмитро Пєсков.

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Про те, що проводять секретні зустрічі, повідомили американські ЗМІ

Раніше з'явилась інформація у виданні The New York Times, що Росія та США проводять секретні зустрічі, а головною тематикою була саме кібербезпека. Пєсков підтвердив, що це – правда.

Ми говорили, що в продовженні духа Женеви вже відбулась ціла серія російсько-американських консультацій з тематики кібербезпеки,

– відреагував Пєсков.

Рупор Путіна наголосив, що контакти здійснюють в закритому режимі. Мовляв, це – не та сфера, де потрібна зайва публічність.

Питання кібербезпеки було однією з тем перемовин Путіна та Байдена

Зазначимо, що саме питання кібербезпеки стали однією з тем зустрічі Байдена та Путіна в Женеві 16 червня. Ще наприкінці серпня у Вашингтоні вкотре висловили сподівання, що російський уряд притягне до відповідальності російських хакерів – за їхні атаки на США. Мовляв, це пообіцяв Путін у Женеві.

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На думку глави Білого дому, кібербезпека – це глобальна проблема, з якою повинні боротись країни "Великої сімки". До відповідальності треба притягувати цілі країни, які переховують хакерів.