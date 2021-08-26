Про це Байден заявив у Білому домі під час наради з кібербезпеки. Американський президент наголосив, що саме питання атак на США було однією з тем переговорів з Володимиром Путіним.
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Путін знає, хто здійснював атаки, – Байден
І я міг би додати, що у мене був саміт з Володимиром Путіним, на якому я дав йому зрозуміти, що ми очікуємо, що він також притягне хакерів до відповідальності, тому що вони знають, де вони і хто вони,
– сказав президент США.
На думку Байдена, кібербезпека – це глобальна проблема, з якою повинні боротись країни "Великої сімки". До відповідальності, переконаний глава Білого дому, потрібно притягнути ті країни, які переховують та прикривають хакерів.
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Що відомо про переговори Байдена та Путіна щодо кібербезпеки
- Цю тему Путін та Байден піднімали під час переговорів у Женеві 16 червня 2021 року.
- На початку липня президенти розмовляли телефоном, Байден просив ужити заходів щодо хакерів.
- Наприкінці липня Байден заявляв, що Росія уже втручається у вибори у США, які відбудуться восени 2022 року. Президент акцентував увагу на вірусах-вимагачах.