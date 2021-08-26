Об этом Байден заявил в Белом доме во время совещания по кибербезопасности. Американский президент подчеркнул, что именно вопрос атак на США был одной из тем переговоров с Владимиром Путиным.

К теме Санкции как наказания за системные кибератаки: США проучивает Россию за хакерские нападения

Путин знает, кто совершал атаки, – Байден

И я мог бы добавить, что у меня был саммит с Владимиром Путиным, на котором я дал ему понять, что мы ожидаем, что он также привлечет хакеров к ответственности, потому что они знают, где они и кто они,

– сказал президент США.

По мнению Байдена, кибербезопасность – это глобальная проблема, с которой должны бороться страны "Большой семерки". К ответственности, убежден глава Белого дома, нужно привлечь те страны, которые скрывают и прикрывают хакеров.

Обратите внимание! Байден перечислил и проблемы, которые существуют в США с кибербезопасностью. В частности, Штатам не хватает около пол миллиона специалистов. Также еще с мая действует распоряжение о модернизации систем защиты.

Читайте также Кибервойна Китая и России против Запада: хакеры продолжают масштабные атаки

Что известно о переговорах Байдена и Путина по кибербезопасности