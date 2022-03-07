Председатель суда, американская судья Джоан Э. Донохью, заявила, что Россия сообщила трибуналу, что не намерена участвовать в устном судебном заседании, которое, как ожидается, продлится два дня. Поэтому, как и прогнозировалось, на заседание представители Москвы не явились.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Президент Украины Владимир Зеленский 7 марта поручил делегации Украины представлять в Международном Суде ООН правовую позицию по делу против России в соответствии с Конвенцией от 1948 года О предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

После Второй мировой войны международное общество объединилось, чтобы признать два фундаментальных принципа: защиту суверенных государств от агрессии и защиту людей от грубых нарушений прав человека, в частности, совершения геноцида.

Россия прибегает к манипулированию международным правом и, в частности, упомянутой конвенцией, которая является фундаментальным международным договором в сфере защиты прав человека, и использовала ее для вооруженной агрессии против Украины.

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Россия должна немедленно остановить начатые 24 февраля 2022 года военные действия на территории Украины;

Россия должна безотлагательно обеспечить, чтобы любые военные и другие вооруженные подразделения под ее контролем или влиянием прекратили участие в военных действиях.

Юридические аналитики говорят, что в случае, если суд удовлетворит запрос Украины, Россия вряд ли выполнит его и прекратит наступление.

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