Распространять вбросы начали после интервью Михаэля Бродского изданию ZN. В нем он заявил, что он не владеет информацией по изготовлению беспилотников, сообщает 24 Канал.

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Что заявил Бродский в интервью

Журналисты задали вопрос послу Израиля по изготовлению в России БпЛА якобы по иранским схемам. Они заявили, что якобы располагают информацией, что с 2010 года страна-агрессор на "Уральском заводе гражданской авиации" в Екатеринбурге наладила выпуск беспилотников по израильской лицензии.

Бродский ответил, что не располагает никакой информацией на этот счет. Он лишь сообщил, что когда-то действительно было соглашение между Израилем и Россией по оборонной сфере.

К сожалению, не владею информацией. Действительно, было соглашение. Единственная, по-видимому, в оборонной сфере между Россией и Израилем. Но что сейчас происходит в этой сфере, честно говоря, не знаю,

– заявил посол Израиля.

Однако российская пропаганда начала подменять понятие и заявила, что якобы Бродский признал факт изготовления БПЛА по израильским лицензиям.

Вбросы российской пропаганды распространяются по сети

Вырванные из контекста слова посла Израиля в Украине начали толковать его слова по-другому. На это обратил внимание и военный журналист Сергей Ауслендер. Он заявил, что действительно российский ударный дрон "Ланцет" действительно похож на израильский "HERO". Однако россияне разработали и приняли на вооружение свой аналог значительно позже, чем в 2010 году. "Ланцет" появился только в 2019 году.

Израиль в 2010 году передал России лицензию на производство БПЛА "Форпост", он же – израильский "Searcher". Это разведывательный беспилотник, который используется исключительно для наблюдательных и разведывательных задач. БПЛА не несет никакого вооружения.

После 2014 Израиль не передавал РФ никаких таких разработок,

– подчеркнул Ауслендер.