Поширювати вкиди почали після інтерв'ю Міхаеля Бродського виданню ZN. У ньому він заявив, що він не володіє інформацією щодо виготовлення безпілотників, повідомляє 24 Канал.
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Що заявив Бродський в інтерв'ю
Журналісти поставили питання послу Ізраїлю щодо виготовлення в Росії БпЛА нібито за іранськими схемами. Вони заявили, що буцімто мають інформацію, що з 2010 року країна-агресор на "Уральському заводі цивільної авіації" в Єкатеринбурзі налагодила випуск безпілотників за ізраїльською ліцензією.
Бродський відповів, що не має жодної інформації з цього приводу. Він лише повідомив, що колись дійсно була угода між Ізраїлем і Росією в оборонній сфері.
На жаль, не володію інформацією. Справді, була угода. Єдина, мабуть, в оборонній сфері між Росією та Ізраїлем. Але що нині відбувається в цій сфері, чесно кажучи, не знаю,
– заявив посол Ізраїлю.
Проте російська пропаганда почала підмінювати поняття й заявила, що нібито Бродський визнав факт виготовлення БпЛА за ізраїльськими ліцензіями.
Вкиди російської пропаганди ширяться мережею
Вирвані з контексту слова посла Ізраїлю в Україні почали тлумачити його слова по-іншому. На це звернув увагу й військовий журналіст Сергій Ауслендер. Він заявив, що дійсно російський ударний дрон "Ланцет" дійсно схожий на ізраїльський "HERO". Проте росіяни розробили й прийняли на озброєння свій аналог значно пізніше, ніж у 2010 році. "Ланцет" з'явився лише у 2019 році.
Ізраїль у 2010 передав Росії ліцензію на виробництво БпЛА "Форпост", він же – ізраїльський "Searcher". Це розвідувальний безпілотник, який використовують виключно для спостережних та розвідувальних завдань. БпЛА не несе жодного озброєння.
Після 2014-го Ізраїль не передавав РФ жодних таких розробок,
– наголосив Ауслендер.