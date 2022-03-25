Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время участия в видеовстрече Atlantic Council.
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Для нас эта война – народная. Поэтому мы не уступим ни суверенитет, ни территории,
– подчеркнул Ермак.
Заметив, что мы не можем позволить себе пирровой победы. В частности, этого не может себе позволить мир.
Разрушенная и обескровленная Украина перестанет быть тем, чем она является сегодня. Перестанет быть передовым бастионом европейской крепости,
– добавил Ермак.
Однако руководитель ОП отметил что, для того чтобы выстоять, Украине нужны очень конкретные вещи. Не перечислял их на этот раз, но отметил, что мы вынуждены то и дело напоминать об этом.
В частности, Украине необходима разведывательная информация в режиме реального времени.
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