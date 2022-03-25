Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час участі у відеозустрічі Atlantic Council.

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Для нас ця війна – народна. Тому ми не поступимось ні суверенітетом, ні територіями,

– наголосив Єрмак.

Зауваживши при цьому, що ми не можемо дозволити собі піррової перемоги. Зокрема, цього не може собі дозволити й світ.

Зруйнована й знекровлена Україна перестане бути тим, чим вона є сьогодні. Перестане бути передовим бастіоном європейської фортеці,

– додав Єрмак.

Однак керівник ОП зазначив, що для того, щоб вистояти, Україні потрібні дуже конкретні речі. Не перераховував їх цього разу, але зазначив, що ми змушені раз у раз нагадувати про це.

Зокрема, Україні потрібна розвідувальна інформація в режимі реального часу.

Брифінг Єрмака за 25 березня – дивитись відео