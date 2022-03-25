Про це в ефірі 24 каналу розповів російський політичний діяч та правозахисник Марк Фейгін. За його словами, міграційна служба на основі інформації департаменту безпеки Литви забрала у Шарія статус біженця.

До теми Українці знайшли Шарія в Іспанії: відео агресивного зіткнення

"Він це оскаржував в першій інстанції, потім в другій. Йому остаточно відмовили. Проте ще задовго до того, коли йшли суди, він купив за гроші, які йому виплачували куратори в Росії (на партію отримував з Москви гроші), купляв нерухомість в Іспанії", – сказав Фейгін.

Шарія можуть видати

Правозахисник зазначив, що, можливо, Шарій зі своєю співмешканкою купив право на проживання в Іспанії на основі наявної нерухомості. Пропагандист міг легалізувати його у період судів у Литві.

Також є інформація, що Шарій отримав якийсь статус в Росії. Може бути громадянство. Куратори могли дати паспорт і на основі статусу в Росії він і зміг легалізуватися в Іспанії,

– заявив Фейгін.

Він додав, що Шарія можуть екстрадувати, бо в Україні його звинувачують за декількома статтями. Насамперед у держзраді. Фейгін сказав, що Офіс генпрокурора міг робити запити щодо видачі.

Фейгін розповів про Шарія: дивіться відео