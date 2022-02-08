Просто українці настільки "підступні", що для того, аби підставити Росію в очах Союзної держави, готові навіть на такі крайнощі. Чого не зробиш, щоб посварити двох диктаторів.

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Безпілотник виявився російським

Як там стверджують правоохоронці? Коли розслідуєш справу, то головне не вийти на самого себе? Так от, перш ніж викладати фото безпілотника й звинувачувати Україну у провокаціях, просто пошукайте, який вигляд має український БПЛА.

Саме так й зробили журналісти-розслідувачі. Вони порівняли 2 знімки: оприлюднені білоруськими державними медіа, а також того безпілотника, який є на озброєні в Україні.

Журналісти ще раз підтвердили, що на білоруських знімках чітко видно конструкцію безпілотного апарату Orlan російського виробництва. Вони також є на озброєнні у збройних силах самої Білорусі, Росії, Казахстану, М'янми, Киргизстану та Узбекистану, але не України.

Напевно, Олександр Лукашенко про це б знав, якби дивився щось, окрім свого "ручного" телебачення.



Лукашенко став заручником "ручного" телебачення / Фото Getty Images

"Президент поставив своєму народу 3 запитання. А у мене виникло четверте: чи гідні ми його, коли лінуємося, захоплюємося марнославством, заглиблюємося у внутрішні розбірки, перераховуємо гроші, бачимо служіння батьківщині, метушимося. А якби у 2020 році ситуація склалась інакше? Вже б на колінах стояли й просили "поверніть батьку", – заявив білоруський пропагандист Григорій Азарьонок.

Та що там у 2020 – ми й у 2022 році можемо сказати "поверніть батьку", якщо у вас чек залишився. Поверніть туди, де взяли, бо він, вочевидь, зламався і ремонту вже точно не підлягає.

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"Україна ніколи з нами не воюватиме. Ця війна триватиме максимум 3 – 4 дні. Там нікому буде проти нас воювати", – заявив Лукашенко.

Я перепрошую, а що ви б воліли? Щоб ми з гранатометами протитанковими британськими бігали? Чи ті 600 тонн зброї, які нам зі США передали, на полігон винесли? Для чого? Щоб потрясти ними перед вашим обличчям? У нас такої потреби немає.

Ми ж вас не лякати збираємось, а себе захищати у разі чого. Наприклад, якщо санітари під'їдуть пізніше, аніж ви віддасте наказ.

Провокації Росії не вщухають

Я ж вас попереджала, що новини будуть ще й з Росії? Так от, стартувала Олімпіада, у якій беруть участь й українські спортсмени, й ті, країну походження яких називати не можна.

Так, Росія ще й досі виступає під прапором Олімпійського комітету, бо не треба було допінгом зловживати. Думаєте, вони зробили висновок і визнали, що так робити не можна? Навряд чи, бо на висвітлення змагань Росія відправила одіозного журналіста Дмитра Губернієва.

Він просто кроку не може зробити, щоб когось не образити. Зазвичай, журналіст це робить на телеканалі, де працює, ну а тепер от на Олімпіаді. У перші дні він вже встиг посваритися з російським тренером, але на цьому ж шоу не зробиш, тому побачивши блакитно-жовті кольори форми, Губернієв направився туди.

Так на його шляху опинився український журналіст Лі Ріні – канадець, який пише для видання Kyiv Post.

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Звісно, після цього російські так звані ЗМІ швиденько вивели на першу шпальту новину про те, як український журналіст образив Губернієва. Однак ми ж знаємо те, як було насправді й навіть маємо для цього підтвердження.

Тож насправді, каже Лі, російський журналіст від самого початку шукав можливості для провокації.

Про це свідчить те, що в опублікованому на ресурсах Росії відео немає початку конфлікту, а лише його кінець, де Губернієв дозволяє собі непристойні висловлювання.

Однак наші люди навчені гірким досвідом – щойно бачать поблизу росіян, відразу вмикають камеру. Таким чином, в інтернеті з'явилось повне відео перепалки з усіма сказаними Губернієвим образами. Саме його передадуть в Асоціацію спортивної преси.

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Загалом же такі провокації були й будуть щодо нас протягом всього змагання. Розпочалися вони, до речі, з того, що українську збірну з фігурного катання посадили поруч з російською.

Напевно, щоб фото "дружби" розлетілись по всіх їхніх "помийках". Однак коли провокація не вдалась, газети вийшли із заголовками, що українські спортсмени давали їм інтерв'ю російською.

Вони, звісно, могли це робити, адже у нас вільна країна й кожен розмовляє тією мовою, якому йому комфортно. Однак річ у тім, що це теж брехня.

Тому українському фігуристу Івану Шмуратко довелося ще раз вийти до цих "хайпожерів" і дати повторне інтерв'ю. Усе для того, щоб вдруге повідомити: якщо вони хочуть коментар, то мають або вивчити українську, або перейти на англійську. Інакше розмови не буде.

Такими були недружні дії наших "дружніх" сусідів за останній тиждень. Про інші я розкажу вам у наступних випусках.