О подробностях рассказал начальник Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа.

Каковы последствия атаки

В Днепре россияне нацелены на критическую инфраструктуру.

А в Кривом Роге они провели атаку на промышленное предприятие.

К сожалению, двое мужчин погибли, еще четверо пострадали. Двое мужчин, одна женщина и 15-летний подросток находятся в больнице. Медики оказывают им помощь.

Напомним, что этой ночью произошла российская баллистическая атака несколькими волнами за ночь, предупреждения от США не поступало. Всего было запущено 16 ракет по объектам энергетики и инфраструктуры. Повреждения получили медицинская клиника, школа, станция метро и жилые дома.

Помимо баллистических ракет, было запущено более 200 беспилотников, которые провели атаки на энергетические объекты в Винницкой, Волынской, Кировоградской, Киевской, Николаевской, Житомирской, Хмельницкой, Харьковской, Тернопольской, Одесской и Ровенской областях. За ночь были повреждены более 10 объектов энергетической инфраструктуры, и по меньшей мере 550 тысяч семей остались без света.