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В эфире Россия вновь запустила "Шахеды": в каких регионах прозвучала тревога

Даниил Жоров

Атака БПЛА / Getty Images (иллюстративное изображение)

Атака БПЛА

24 Канал сообщает о передвижении вражеских целей. До объявления отбоя в вашем регионе – не покидайте укрытия!

 
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Хронология событий

Последнее событие 6 мин назад

7 ноября 2026

Реактивные БПЛА к северу от Кременчуга, направляются в сторону Черкасс.

Черниговская область: реактивные БПЛА пролетели мимо Славутича в направлении Киевской области.

Реактивный БПЛА направляется на Житомир с северо-запада.

Реактивный БПЛА направляется на Житомир с севера.

Реактивный БПЛА курсом на Кропивницкий с севера.

УАБ на юг и восток Днепропетровской области.

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БПЛА в Сумы и Харьков.

Реактивные БПЛА на севере Днепропетровской области и юге Харьковской области, курс на запад.

Реактивный БПЛА на западе Черниговской области, курс на юг.

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