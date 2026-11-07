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Куда летят "Шахеды": смотрите карту
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Хронология событий
Последнее событие 6 мин назад
Реактивные БПЛА к северу от Кременчуга, направляются в сторону Черкасс.
Черниговская область: реактивные БПЛА пролетели мимо Славутича в направлении Киевской области.
Реактивный БПЛА направляется на Житомир с северо-запада.
Реактивный БПЛА направляется на Житомир с севера.
Реактивный БПЛА курсом на Кропивницкий с севера.
УАБ на юг и восток Днепропетровской области.
БПЛА в Сумы и Харьков.
Реактивные БПЛА на севере Днепропетровской области и юге Харьковской области, курс на запад.
Реактивный БПЛА на западе Черниговской области, курс на юг.
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