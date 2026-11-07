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Хронологія подій
Остання подія 6 хв тому
Реактивні БпЛА північніше Кременчука вектром руху Черкаси.
Чернігівщина: реактивні БпЛА повз Славутич курсом на Київщину.
Реактивний БпЛА на Житомир з північного заходу.
Реактивний БпЛА на Житомир з півночі.
Реактивний БпЛА курсом на Кропивницький з півночі.
КАБ на південь та схід Дніпропетровщини.
БпЛА на Суми та Харків.
Реактивні БпЛА на півночі Дніпропетровщини та півдні Харківщини, курс на захід.
Реактивний БпЛА на заході Чернігівщини, курс на південь.
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