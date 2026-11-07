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Наживо Росія знову запустила "Шахеди": в яких регіонах пролунала тривога

Данило Жоров

Атака БпЛА / Getty Images (ілюстративне)

Атака БпЛА

24 Канал повідомляє про рух ворожих цілей. До оголошення відбою у вашому регіону – не покидайте укриття!

 
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Хронологія подій

Остання подія 6 хв тому

7 листопада 2026

Реактивні БпЛА північніше Кременчука вектром руху Черкаси.

Чернігівщина: реактивні БпЛА повз Славутич курсом на Київщину.

Реактивний БпЛА на Житомир з північного заходу.

Реактивний БпЛА на Житомир з півночі.

Реактивний БпЛА курсом на Кропивницький з півночі.

КАБ на південь та схід Дніпропетровщини.

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БпЛА на Суми та Харків.

Реактивні БпЛА на півночі Дніпропетровщини та півдні Харківщини, курс на захід.

Реактивний БпЛА на заході Чернігівщини, курс на південь.

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