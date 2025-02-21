Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко. По его словам, течение февраля и весны – лета 2025 года будет происходить активная информационная война.

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Как россияне пытаются дестабилизировать мир

Андрей Коваленко объяснил, что задачами россиян является евроскептицизм, поддержка политиков, которые поставят под сомнение нынешнюю конструкцию Евросоюза, разбалансировка Европы для отказа от поддержки Украины и изменения нынешнего курса ЕС.

Евроскептицизм как основа для разрушения единства в Европе, создание условий для поглощения и "будущей анкексии" Россией стран Балтии, а также снятие санкций с России,

– добавил руководитель ЦПД.

По его словам, в Украине россияне будут информационно работать над темой раскола общества по линии "гражданские – военные", а также призывать к протестам, пытаясь сформировать соответствующий нарратив.

Отмечается, что сейчас активные операции осуществляют российские структуры ФСБ, ГРУ и СВР. По словам Коваленко, ФСБ отвечает за мониторинг и зачистку внутреннего информационного пространства и создание "фейковой оппозиции", в частности в Европе, а также вербовку исполнителей диверсий в Украине.

В то же время ГРУ России – это исполнители информационно-психологических операций против Украины и Запада. Эта структура обеспечивает поддержку прокси-групп в Европе. Исполнители имеют инфраструктуру в Телеграм, Х, YouTube, ТикТок, сайты для проведения дезинформационных кампаний, а также они используют блогеров. К тому же ГРУ участвует в вербовке исполнителей диверсионной деятельности в Украине.

СВР России под руководством Нарышкина осуществляет дипломатическую пропаганду, а также работу через зарубежные медиа и аналитические центры для создания "альтернативных" нарративов. Они вербуют отдельных политиков, распространяют ложь о терактах, украинцев-террористов и разделе Украины,

– говорится в публикации.

Андрей Коваленко подчеркнул, что куратором всей этой деятельности выступает Сергей Кириенко из администрации Путина.

Впоследствии активизацию вражеских информационных диверсий подтвердили также в СБУ. Там отметили, что россияне призывают граждан к массовым акциям для нарушения общественного порядка и конституционного строя, а также предлагают деньги за участие в митингах.

В СБУ призвали украинцев быть бдительными и не реагировать на враждебные провокации, которые Россия использует для попыток подрыва внутренней обстановки в нашем государстве.