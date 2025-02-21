Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка. За його словами, протягом лютого та весни – літа 2025 року відбуватиметься активна інформаційна війна.

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Як росіяни намагаються дестабілізувати світ

Андрій Коваленко пояснив, що задачами росіян є євроскептицизм, підтримка політиків, які поставлять під сумнів нинішню конструкцію Євросоюзу, розбалансування Європи для відмови від підтримки України та зміни нинішнього курсу ЄС.

Євроскептицизм як основа для руйнування єдності в Європі, створення умов для поглинання та "майбутньої анкексії" Росією країн Балтії, а також зняття санкцій з Росії,

– додав керівник ЦПД.

За його словами, в Україні росіяни інформаційно працюватимуть над темою розколу суспільства за лінією "цивільні – військові", а також закликатимуть до протестів, намагаючись сформувати відповідний наратив.

Зазначається, що зараз активні операції здійснюють російські структури ФСБ, ГРУ та СЗР. За словами Коваленка, ФСБ відповідає за моніторинг та зачистку внутрішнього інформаційного простору та створення "фейкової опозиції", зокрема в Європі, а також вербування виконавців диверсій в Україні.

Водночас ГРУ Росії – це виконавці інформаційно-психологічних операцій проти України та Заходу. Ця структура забезпечує підтримку проксі-груп у Європі. Виконавці мають інфраструктуру в Телеграм, Х, YouTube, ТікТок, сайти для проведення дезінформаційних кампаній, а також вони використовують блогерів. До того ж ГРУ бере участь у вербуванні виконавців диверсійної діяльності в Україні.

СЗР Росії під керівництвом Наришкіна здійснює дипломатичну пропаганду, а також роботу через закордонні медіа та аналітичні центри для створення "альтернативних" наративів. Вони вербують окремих політиків, поширюють брехню про теракти, українців-терористів і розподіл України,

– йдеться в публікації.

Андрій Коваленко підкреслив, що куратором усієї цієї діяльності виступає Сєргєй Кирієнко з адміністрації Путіна.

Згодом активізацію ворожих інформаційних диверсій підтвердили також в СБУ. Там зазначили, що росіяни закликають громадян до масових акцій задля порушення громадського порядку та конституційного ладу, а також пропонують кошти за участь в мітингах.

В СБУ закликали українців бути пильними та не реагувати на ворожі провокації, які Росія використовує для спроб підриву внутрішньої обстановки в нашій державі.