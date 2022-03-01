Анализируя видеоматериалы, которые распространяла Россия, Государственная пограничная служба Украины вместе с коллегами из ВСУ идентифицировали большинство военнослужащих.
Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий
Государственная пограничная служба Украины обещает остановить пропаганду со стороны России
Сейчас Россия пытается использовать украинских героев в своей информационной пропаганде.
Мы хорошо понимаем, что плен – это то место, которое не лучше влияет на собратьев,
– говорится в сообщении.
Поэтому сейчас Государственная пограничная служба Украины вместе с международными гуманитарными миссиями работает над тем, чтобы получить список всех ребят, которые находятся у врага и остановить грязную российскую пропаганду.
Смотрите обращение Государственной пограничной службы Украины:
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