Анализируя видеоматериалы, которые распространяла Россия, Государственная пограничная служба Украины вместе с коллегами из ВСУ идентифицировали большинство военнослужащих.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Государственная пограничная служба Украины обещает остановить пропаганду со стороны России

Сейчас Россия пытается использовать украинских героев в своей информационной пропаганде.

Мы хорошо понимаем, что плен – это то место, которое не лучше влияет на собратьев,
– говорится в сообщении.

Поэтому сейчас Государственная пограничная служба Украины вместе с международными гуманитарными миссиями работает над тем, чтобы получить список всех ребят, которые находятся у врага и остановить грязную российскую пропаганду.

Смотрите обращение Государственной пограничной службы Украины:

ВСУ

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!