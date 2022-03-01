Аналізуючи відеоматеріали, які поширювала Росія, Державна прикордонна служба України разом із колегами зі ЗСУ ідентифікували більшість військовослужбовців.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Державна прикордонна служба України обіцяє зупинити пропаганду зі сторони Росії

Зараз Росія намагається використовувати українських героїв у своїй інформаційній пропаганді.

Ми добре розуміємо, що полон – це те місце, яке не найкраще впливає на побратимів,
– йдеться у повідомленні.

Відтак зараз Державна прикордонна служба України разом із міжнародними гуманітарними місіями працює над тим, аби отримати список усіх хлопців, які знаходяться у ворога та зупинити брудну російську пропаганду.

Дивіться звернення Державної прикордонної служби України:


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