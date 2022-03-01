Аналізуючи відеоматеріали, які поширювала Росія, Державна прикордонна служба України разом із колегами зі ЗСУ ідентифікували більшість військовослужбовців.

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Державна прикордонна служба України обіцяє зупинити пропаганду зі сторони Росії

Зараз Росія намагається використовувати українських героїв у своїй інформаційній пропаганді.

Ми добре розуміємо, що полон – це те місце, яке не найкраще впливає на побратимів,

– йдеться у повідомленні.

Відтак зараз Державна прикордонна служба України разом із міжнародними гуманітарними місіями працює над тим, аби отримати список усіх хлопців, які знаходяться у ворога та зупинити брудну російську пропаганду.

Нагадаємо, російські пропагандисти поширюють фейк про те, що наші прикордонники, нібито, відмовилися воювати за київський режим та добровільно склали зброю.

Дивіться звернення Державної прикордонної служби України:



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