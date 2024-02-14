Об этом заявил советник председателя ОП Михаил Подоляк. Он также отметил, что странно травить человека за то, что он родился в определенном месте.

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"Надо оценивать действия человека, а не то, где он живет"

Кремлевская пропаганда активно распространяет заявления о том, что Сырский – "советский человек". Так, оккупанты спекулируют на теме, что генерал родился во Владимирской области в России. Кроме того, кремлевским прихвостням не дает покоя, что родители Сырского продолжают жить в России.

Однако Подоляк отметил, что очень странно травить человека и навязывать ему вину за то, что он родился в определенном месте. Он отметил, что взрослый человек несет ответственность за себя и свои поступки. Однако он не может нести ответственность за своих родных и близких, ведь они живут своей жизнью.

Советник председателя ОП также добавил, что кремлевская пропаганда активизировалась именно сейчас, однако почему-то молчала во время освобождения Киевской и Харьковской областей, операции по деоккупации которых происходили и планировались Сырским. Кроме того, он также давал отпор оккупантам с 2014 года, впрочем, тогда в Кремле также не вспоминали о происхождении Сырского.

Давайте оценивать действия человека, а не то, где он родился, где живет часть его семьи... На мой взгляд, у Сырского очень четкая, конкретная биография человека, который умеет проводить успешные антироссийские военные операции. Кроме того, он относится к категории трудоголиков, он постоянно находится на переднем крае, постоянно в середине войны,

– подчеркнул Подоляк.

Какой образ пытается навязать Сырскому российская пропаганда

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что оккупанты пытаются навязать Сырскому образ "советского и российского" человека. Чтобы достичь своей цели, кремлевские пропагандисты ищут его родственников в России, "друзей семьи", у которых берут комментарии и распространяют в информпространстве с соответствующим контекстом. Главная цель этой кампании – дискредитация Главкома и снижение доверия к ВСУ.

Именно поэтому в ЦПД призвали помнить, что Сырский долгое время был в команде Залужного и командовал успешными операциями. Главнокомандующий ВСУ также нацелен на улучшение в системе.

Стоит учитывать, что поддержка кампании о том, что Головко является "русским человеком" – это подыгрывание вражеской дезинформации.