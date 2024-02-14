Про це заявив радник голови ОП Михайло Подоляк. Він також наголосив, що дивно цькувати людину за те, що вона народилася у певному місці.

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"Треба оцінювати дії людини, а не те, де вона живе"

Кремлівська пропаганда активно поширює заяви про те, що Сирський – "радянська людина". Так, окупанти спекулюють на темі, що генерал народився у Володимирській області у Росії. Окрім того, кремлівським посіпакам не дає спокою, що батьки Сирського продовжують жити в Росії.

Однак Подоляк наголосив, що дуже дивно цькувати людину та нав'язувати їй провину за те, що вона народилася в певному місці. Він наголосив, що доросла людина несе відповідальність за себе та свої вчинки. Однак вона не може нести відповідальність за своїх рідних та близьких, адже вони живуть своїм життям.

Радник голови ОП також додав, що кремлівська пропаганда активізувалася саме зараз, однак чомусь мовчала під час звільнення Київської та Харківської областей, операції з деокупації яких відбувалися й планувалися Сирським. Окрім того, він також давав відсіч окупантам з 2014 року, втім тоді у Кремлі також не згадували про походження Сирського.

Давайте оцінювати дії людини, а не те, де вона народилася, де живе частина її сім'ї... На мій погляд, у Сирського дуже чітка, конкретна біографія людини, яка вміє проводити успішні антиросійські військові операції. Крім того, він належить до категорії трудоголіків, він постійно перебуває на передньому краї, постійно в середині війни,

– наголосив Подоляк.

Який образ намагається нав'язати Сирському російська пропаганда

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що окупанти намагаються нав'язати Сирському образ "радянської та російської" людини. Щоб досягти своєї мети, кремлівські пропагандисти шукають його родичів у Росії, "друзів родини", в яких беруть коментарі та розповсюджують в інформпросторі з відповідним контекстом. Головна мета цієї кампанії – дискредитація Головкома і зниження довіри до ЗСУ.

Саме тому в ЦПД закликали пам'ятати, що Сирський тривалий час був у команді Залужного й командував успішними операціями. Головнокомандувач ЗСУ також націлений на покращення у системі.

Варто зважати, що підтримка кампанії про те, що Головком є "російською людиною" – це підігравання ворожій дезінформації.