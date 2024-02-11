Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко попередив, що ворог намагається нав'язати Сирському образ "радянської та російської людини". Втім, це зовсім не відповідає дійсності.

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Що намагається нав'язати російська пропаганда

Росія запустила дезінформаційну кампанію проти Олександра Сирського. Зокрема ворог намагається нав'язати Головнокомандувачу ЗСУ образ "радянської та російської людини". Для цього кремлівські посіпаки шукають родичів та "друзів родини" Сирського у Росії. Окупанти "беруть в них коментарі" та поширюють їх з вигідним для себе пропагандистським контекстом.

У ЦПД наголосили, що головна мета такої кампанії – дискредитація Головнокомандувача ЗСУ і зниження довіри до ЗСУ. Саме тому українців закликали пам'ятати наступне:

Олександр Сирський тривалий час був частиною команди Валерія Залужного.

Він командував успішними операціями, зокрема зі звільнення Київщини та Харківщини. Зрозуміло, що досягти успіху не вдалося б без якісного особового складу, але багато залежить від командування. Тож, Сирський показав, що вміє досягати результату у війні проти Росії.

Команда Сирського складається з молодих командирів, які пішли на підвищення. У ЦПД наголосили, що це є передумовою для системних покращень у ЗСУ.

Саме тому варто фільтрувати російські вкиди, а підтримка кампанії, що Сирський буцімто є "російською людиною" – це підігравання кремлівській ІПСО.

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